Peut-on se permettre de dire non à Rihanna ?

Quand on s’appelle DJ Snake, qu’on a sa notoriété et qu’on a collaboré avec Lady Gaga, Selena Gomez, Tyga, Justin Bieber, Major Lazor et bien d’autres, ça ne pose apparemment pas de problèmes. Le Français n’a pas voulu se séparer du titre No Option sur lequel la bombe de la Barbade lorgnait depuis plus d’un an et qu’il lui avait même réservé. Mais au moment de faire son album Carte blanche sorti cet été, il s’est ravisé. Parce qu’il est tombé amoureux du titre, dit-il. Pas sûr que Rihanna ait apprécié ce couteau dans le dos, mais après tout, si c’est sa chanson, il peut en faire ce qu’il veut, non ?