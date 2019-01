Ils ne sont pas nombreux à pouvoir se vanter d’avoir sorti deux albums en douze mois. De surcroît d’excellente tenue et proposant des atmosphères très différentes. Après le surprenant Toute lattitude paru en mars et marqué par les sons des boîtes à rythmes, Dominique A était de retour en octobre avec La fragilité, un disque mélancolique et acoustique. Interview.