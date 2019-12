En effet, selon plusieurs médias américains, les tensions seraient devenues insoutenables entre le milliardaire et son épouse qui envisagerait de divorcer. Mais Melania Trump attendrait le bon moment pour se séparer de l'homme actuellement à la tête des Etats-Unis. Ainsi, l'ex-mannequin souhaiterait voir d'abord le président terminer son mandat avant de mettre un terme à leur union.

"Melania n'en peut plus. Elle compte littéralement les minutes jusqu'au divorce", a révélé l'ancienne directrice de la communication à la Maison Blanche, Omarosa Manigault Newman. Pourquoi a-t-elle donc décidé d'encore patienter? Selon l'ancienne membre de l'équipe du locataire de la Maison-Blanche, ce serait à cause des pressions de Donald Trump à l'égard de son épouse. " Donald a clairement insinué que si Melania ose demander le divorce et lui cause une telle humiliation pendant qu'il est président , il trouverait un moyen de la déporter dans son pays natal, la Slovénie. Il trouvera un moyen d'invalider sa citoyenneté dans le plus grand des secrets. C'est un homme vindicatif. Il n'hésitera pas à la punir et à la priver de tout".

Les rumeurs quant à des problèmes au sein du couple présidentiel ne sont pas nouvelles. Dès leur arrivée à la Maison-Blanche, Melania et Donald Trump ont ainsi choisi de faire chambre à part. Selon Kate Bennett, reporter de CNN, ils feraient même désormais "étage à part".