Il ressort de documents déposés vendredi à un tribunal de Miami que l'ancien président américain souhaiterait qu'un juge contraigne Twitter à le laisser revenir temporairement sur le réseau social. Un autre dossier a également été introduit visant à lui rendre un statut de membre permanent de la plate-forme, selon l'agence Bloomberg qui a eu accès à ces documents. Donald Trump estime avoir été éjecté de Twitter sous la pression de ses rivaux politiques au Congrès. Le magnat de l'immobilier n'est pas parvenu à rempiler à la présidence de son pays lors des élections de novembre dernier.

Plus de 88 millions de personnes le suivaient sur Twitter, mais il a été bouté hors de la plate-forme le 8 janvier. Deux jours plus tôt, ses partisans avaient effectué un raid meurtrier au Capitole à Washington afin d'essayer d'empêcher les parlementaires de valider la victoire électorale du Démocrate Joe Biden. Trump avait affirmé à plusieurs reprises sur Twitter et d'autres médias que l'issue des votes était truquée.