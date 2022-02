"Tout le monde est tordu"

"Je le faisais juste pour l'argent, mais à travers ça, j'ai fini par apprendre beaucoup de choses sur ma sexualité, chose que je n'avais jamais pu faire auparavant, car ma sexualité était sans cesse utilisée contre moi", a-t-elle confié dans le podcast "Call Her Dady". Dans les donjons BDSM où elle officiait, elle a pu constater qu'une sexualité débridée était plus courante qu'on ne le pense. "Tout le monde est tordu, et on le sait, donc je ne juge pas, et on ne me juge pas", a souligné celle qui "étouffait" parfois des "esclaves" en sous-vêtements. Julia Fox, qui serait dans une relation libre avec Kanye West, s'est ainsi ouverte à d'autres types de pornographie, dont les plans à quatre et les "échanges de partenaires". L'ex de Kim Kardashian est prévenu.