"L’émission de dimanche à 19 h sera un petit résumé de ce qui s’est passé cet été pour moi et qui n’est pas encore passé à la télé, confie l’incroyable talent Donovan Haessy au sujet de la seconde saison de ses émissions de magie sur RTL-TVI. Il y a plusieurs événements que j’ai vécus et qui étaient assez dingues."

Un programme qui tournera autour de ses passions que sont les festivals, les mangas et les animaux avec un tour de magie en lien avec ces thèmes. "Ça me rappelle ce tour - la balle sous le gobelet qui disparaît et revient - avec un petit singe à Pairi Daiza. Je n’ai même pas eu le temps de montrer mes mains vides que le singe est venu soulever le gobelet et est reparti avec la balle (rire). Impossible de la récupérer, j’étais l’arroseur arrosé (sourire)."

Sans oublier vos coups de bluff aux stars !

"Oui, en effet, j’ai bluffé Eddy De Pretto, Clara Luciani et… Will Smith ! Ils ont adoré et Will Smith était même choqué. Quand tu aimes une personne comme lui et que tu lui fais plaisir par un tour de magie, c’est un peu lui rendre la monnaie de sa pièce. Ce fut hyper rapide notre rencontre mais ça m’a fait plaisir de voir sa tête choquée et surtout de le voir sourire."

Quel est le tour le plus fou que vous ayez fait dans votre vie ?

"La boîte en feu, qui passera d’ailleurs dans une prochaine émission spéciale. Je suis menotté, on m’enferme à l’intérieur, on allume la mèche et tout prend feu. Je dois sortir de tout ça…"

Et quel est le tour qui vous résiste encore ?

"Une disparition à la David Copperfield. Je sais comment le faire mais je n’ai pas encore réussi à construire le truc."

Surtout qu’il existe des écoles de magie qui pullulent aujourd’hui…

"Oui car la magie s’apprend, c’est comme tout. Mais après, est-ce pour une bonne raison ? Cela dépend de comment on l’apprend. Car il y a plusieurs points négatifs. Si tu vas dans une école pour apprendre les tours afin de les mettre ensuite sur YouTube avec son explication, t’es un connard. Si tu vas là-bas pour être connu, t’es un petit peu con. Mais le truc qui me fait le plus peur, c’est qu’à l’école, tu apprends la même chose. Et si, en magie, tout le monde apprend la même chose, on va être juste de petits robots qui, à terme, vont tuer le métier. À un moment donné, il faut que cela reste encore un peu mystérieux. S’il y a trop de magiciens, il n’y a plus de magie…"

Et c'est reparti pour un tour

Après ses deux dates de spectacle au King of Comedy Club en mai dernier, Donovan Haessy annonce six dates complètes (les 20 et 21 septembre à la Maison Folie de Mons, le 22 septembre au Reflektor de Liège et les 26 et 27 septembre au centre culturel Eden de Charleroi) avant une grosse salle - encore tenue secrète - sur Bruxelles. "C’est un show entre tour de magie et humour, confesse-t-il. Cela ressemble beaucoup à ce que je fais dans la vie. C’est un stand up car je raconte un peu ma vie mais toujours dans un esprit un peu rock’n’roll !"

Ce revival de la magie, Donovan l’explique de manière simple comme un tour… de magie. "C’est un cycle. Dans quelques années ou quelques mois, on n’en parlera plus beaucoup puis cela reviendra, comme les styles musicaux ou les humoristes. Tout est une boucle et, pour survivre, il faut se renouveler !"