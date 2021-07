Jusqu'à ce que la mort (ou l'amour) vous sépare

Mais une condition de ce premier arrangement n'est pas passé inaperçu. Effectif dès le premier août, il pourrait durer jusqu'à ce que Nicole Young, 51 ans, se remarie ou emménage avec une autre personne. Et si ce n'est pas le cas, les versements devront se poursuivre jusqu’au décès de l’un d’eux. La bataille judiciaire qui oppose le rappeur, dont la fortune est estimée à plus 800 millions de dollars, et la mère de ses deux enfants a commencé en juin 2020. Celle-ci a affirmé que son mari infidèle avait tenu une arme à feu sur sa tête et qu'il l'avait frappée au visage à plusieurs reprises. Des accusations niées en bloc par l'intéressé.