"Merci Drake!"

Comme le rapportent plusieurs médias, le Canadien et sa bande auraient rallié l'Area 29, célèbre club de strip-tease de Houston, au Texas. Une vidéo montre les lieux jonchés de billets verts après le passage du groupe. "Il se dit que Drake est passé dans le strip club de Houston et qu'ils ont balancé un million", a écrit DJ Akademiks sur Instagram. On peut même y entendre dans des danseuses dire "merci Drake !" en comptant l'argent. Si l'ampleur du drame n'était pas connue à ce moment-là, ces extraits font tache pour celui qui a déclaré avoir eu le "coeur brisé" par les événements.