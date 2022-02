"Tu vas retourner à l'univers"

"Est-ce que tu seras beaucoup plus grand que moi ?", demande d'abord le garçon à son papa en anglais. "Je ne pense pas, tu es déjà très grand", lui répond-il. Le tout débouche ensuite sur une conversation sur la mort en français. "Une fois, quand je serai grand, très grand, tu vas mourir, tu vas retourner à l’univers'", lance Adonis, qui s'improvise professeur. Drake, qui parle un français des plus approximatifs, lui demande de traduire. "J’ai dit : 'quand tu seras plus âgé, tu seras tout brisé et tu retourneras dans l’espace", rétorque l'enfant aux boucles blondes devant le rappeur, incrédule. "T'es un marrant toi", lâche-t-il, hilare, à la fin de la vidéo.

Adonis est né de la relation entre Drake et Sophie Brusseaux, ancienne actrice porno connue sous le nom de "Rosee Divine". "Ils partagent les responsabilités parentales avec joie à Toronto et ils partagent aussi la garde", confiait une source à leur sujet dans Us Weekly en décembre 2020.