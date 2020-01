La nouvelle a été annoncée ce matin par les médias canadiens.

C'était la matriarche de tout un clan. Thérèse Dion, la mère de la chanteuse Céline Dion, est décédée dans la nuit du 16 au 17 janvier. Une nouvelle annoncée ce matin au Canada et confirmée par l'entourage de la diva. Celle que l'on surnommait affectueusement "Maman Dion" aura eu 14 enfants et aura connu 6 arrière-arrière-petits-enfants de son vivant.

"C'est mon héroïne"

Céline Dion, qui doit se produire sur scène à Miami ce 17 janvier, s'était récemment confiée sur la santé vacillante de sa mère. "Vous savez, elle a 92 ans : elle est merveilleuse, c'est mon héroïne. Elle n'a pas reçu d'éducation. Elle a mis ses rêves de côté pour nous élever. Elle a été une formidable cuisinière. Elle ne cuisine plus du tout. Chaque jour, je bénis le Ciel qu'elle soit encore là. Je me dis qu'elle va tous nous enterrer", avait-elle déclaré dans les colonnes de Gala en avril dernier. "Ce qu’elle avait à donner, elle l’a donné. Là, c’est à nous de lui donner de l’attention et de l’amour", avait dit Claudette, la soeur de la star, en juillet 2019. La chanteuse n'a pas encore réagi publiquement au décès.