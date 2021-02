"J’allais dans des clubs, je n’allais pas à l’école et je volais la voiture de ma mère. J’étais hors de contrôle", a-t-elle déclaré dans The Howard Stern Show. Finalement, à 13 ans, sa mère la fait interner. "J’étais dans un endroit pendant un an et demi qui s’appelle Van Nuys Psychiatric et vous ne pouviez pas déconner là-bas. Si vous le faisiez, vous étiez soit isolée dans la pièce capitonnée, soit attachée sur un brancard." L’envers de la gloire, dont on ne parle pas suffisamment.