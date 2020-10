Mardi en fin d'après-midi, Loana, qui a fait les beaux jours de la télé-réalité "Loft Story" en 2001, a réalisé une sortie pour le moins remarquée dans Paris. Droguée et agressive, la femme de 43 ans aurait fait un bel esclandre dans les rues parisiennes. Selon un témoin qui a assisté à la scène en plein Paris, Loana "est sortie de chez elle apeurée et désorientée. Elle était à la recherche de son petit chien qu'elle ne trouvait plus à son domicile. Elle errait dévêtue sur la voie publique à proximité de son appartement parisien du 8e arrondissement", explique-t-il à StarMAg.

Rapidement prise en charge par les pompiers de la Ville de Paris, la police serait intervenue par la suite à son domicile et aurait reçu pour ordre de perquisitionner son appartement. Sur place, des substances illicites auraient été retrouvées.

Depuis, Loana aurait quitté l'hôpital Bichat pour une clinique psychiatrique dans laquelle elle devrait rester quelques jours. L'un de ses proches confie au magazine Voici ses inquiétudes par rapport au train de vie de l'ancienne star de télé-réalité. "Tout ce qu'elle prend commence à se voir physiquement. Elle a repris du poids, elle perd ses cheveux, n'a jamais finalisé des soins dentaires urgents. Alors qu'elle jongle entre crises de panique et des moments d'hypocondrie, Loana n'a plus du tout de suivi psychologique. Comme elle n'a pas respecté ses derniers traitements et consultations, elle n'a plus de psychiatre référent, elle ne sait pas à qui s'adresser"