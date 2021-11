Si l'assemblée de la Cop 26, qui se tient jusqu'au 12 novembre à Glasgow, est majoritairement composée de dirigeants mondiaux et d'activistes climatiques, d'autres personnalités ont également fait le déplacement. C'est le cas notamment de Leonardo Di Caprio.

L'acteur le plus célèbre d'Hollywood a en effet atterri ce mardi en Ecosse et assiste depuis lors attentivement aux différentes sessions. Des photographes ont pu immortaliser son arrivée remarquée, l'acteur étant vêtu d'un costume bleu anthracite et flanqué de plusieurs gardes du corps pour assurer sa sécurité.

© AP

© AFP

La star, qui avait déjà assisté à la Cop 25 à Madrid en 2019, réaffirme par sa présence son engagement en faveur du climat, une cause qu'il défend depuis de nombreuses années. Après avoir créé la Leonardo Di Caprio Foundation en 1998, dédiée à la préservation de la faune et de la flore ainsi qu'au développement durable, l'acteur a également réalisé plusieurs documentaires pour sensibiliser à l'écologie, comme "Avant le Déluge" (2016).

Par ailleurs, Leonardo Di Caprio a également été nommé messager de la paix sur la question du changement climatique par Ban Ki-moon, en 2014.

Sur les réseaux sociaux, l'acteur tient sa large communauté informée des avancées et des décisions prises à Glasgow.