Il y avait du beau monde pour dire adieu du roi des nuit parisiennes.

Son ami Pierre-Jean Chalençon (star d’Affaire conclue), Alain Juppé, Brigitte Macron, Hervé Vilard, Gilbert Montagné, Danièle Gilbert, Denis Fabre, Jean-Luc Reichmann, Chantal Goya et Annie Duperey, ils étaient tous présents pour rendre un dernier hommage à Michou. Les obsèques du prince bleu de Montmartre, décédé d’un malaise respiratoire dimanche dernier à l’âge de 88 ans, se sont déroulées dans le quartier parisien où il a acquis la célébrité. De son cercueil capitonné aux badauds en passant par les peoples présents sur place, tout était bleu, sa couleur préférée.

À la sortie de l’église Saint-Jean où a été célébrée la messe, une "fête" était prévue. Selon les vœux du défunt, des chansons se sont fait entendre et le champagne à coulé à flots. C’était là la meilleure manière de dire un dernier au revoir au roi des nuits parisiennes, dont le minuscule cabaret, Chez Michou, était devenu une référence internationale en matière de transformisme, et ce bien avant l’époque des drag-queens. " J’aimais le cabaret et un jour j’ai déboulé chez toi et j’ai découvert un état d’esprit. Et je suis devenue une abonnée, a déclaré l’actrice Anne Duperey en lui rendant hommage. Ce cabaret, je ne l’ai jamais quitté pendant 45 ans. Tu as fait plus pour la tolérance que tous les discours… Maintenant tu vas te reposer."

© AFP



© AFP