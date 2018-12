Du doré, du chic et une ancienne photo, voici la carte de voeux de la Reine Elizabeth II

Après ses petits-fils, c'est au tour d'Elizabeth II de dévoiler sa carte de voeux sur les réseaux sociaux.

Elle pose dans une élégante robe grise dans un décor doré. Sur la table, un cadre où l'on découvre la Reine et son époux le Duc d'Edimbourg tenant dans leur bras un bébé, sans doute le Prince Charles. En légende de sa carte de voeux, la Reine déclare : "Grâce aux nombreux changements que j'ai vus au fil des ans, la foi, la famille et l'amitié ont été non seulement une constante pour moi, mais une source de réconfort personnel et d'assurance".

Cette année 2018 fut riche en heureux événements outre-Manche. Le Prince William et Kate Middleton ont accueilli leur troisième enfant, Louis, le 23 avril dernier. Au mois de mai dernier, le Prince Harry et Meghan Markle se sont mariés. Ils deviendront parents pour la première fois au printemps prochain.