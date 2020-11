Depuis 2012, le mannequin américain de 28 ans partage la vie de Joshua Kushner. L'homme d'affaires n'est autre que le frère de Jared Kushner, l'époux d'Ivanka Trump - elles sont amies de longue date - et influent conseiller auprès de l'actuel président américain. Si le clan Trump va prochainement s'agrandir, toute la famille n'est pas républicaine pour autant. Karlie Kloss et son mari sont des démocrates assumés et ils n'avaient déjà pas voté pour Donald Trump en 2016. Cette année, l'ancien Ange Victoria's Secret a même envoyé son bulletin avec un masque à l'effigie du duo Biden-Harris.

C'est en chuchotant et dévoilant délicatement son ventre arrondi que Karlie Kloss a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. Une courte vidéo qui a eu le mérite de faire craquer toutes ses collègues de la fashionsphère, d'Emily Ratajkowski, elle aussi enceinte, à Ashley Graham, maman depuis peu.