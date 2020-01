D’Adriana Karembeu à Miss France 2018, Maëva Coucke, en passant par le danseur Maxime Dereymez (Danse avec les stars), la chanteuse et gagnante de la Star Academy 2 Élodie Frégé ou encore l’influenceuse Jade Lebœuf (la fille de l’ex-footballeur Franck Leboeuf), le chanteur Willy Denzey et le trublion d’Affaire conclue Pierre-Jean Chalençon, une pléiade de peoples avaient fait le déplacement pour élire les plus beaux modèles photo hommes et femmes qui habitent dans notre royaume. "Vous allez voir, leur vie va changer dès aujourd’hui", lance d’emblée Éric Mendes, le coprésentateur du show - avec Miss Belgique 2006, Virginie Claes - connu pour être le chauffeur de salle de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste.