Celle-ci s'élève désormais à plus de 25 millions d'euros.

Tout semble plutôt réussir à Dua Lipa ces derniers temps, malgré la pandémie et une crise majeure qui en découle pour l’industrie musicale. Il a quelques semaines déjà, alors que beaucoup d’artistes décident de repousser la sortie des leurs nouveaux projets, la chanteuse fait le pari d’avancer la parution de son deuxième opus, Future Nostalgia. Et tandis que pour beaucoup de ses collègues, la situation actuelle s’annonce compliquée financièrement, elle n’aura pas à s’inquiéter à ce niveau là.

La pop star a en effet vu ses revenus doublés au cours des douze derniers mois. Selon The Sun, sa fortune s’élève désormais à plus de 25 millions d’euros. "Dua Lipa a discrètement exercé ses activités et est maintenant l'une des artistes les plus performantes de la pop", confie une source proche de l’industrie musicale au tabloïd anglais.

A cette allure, il se pourrait bien qu’elle dépasse un jour Adèle (150 millions d’euros) ou encore Ed Sheeran (160 millions). Une belle performance de la Britannique âgée de 24 ans seulement.