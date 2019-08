En couple depuis 2007 et parents de deux enfants, Dwayne Johnson et Lauren Hashian ont surpris leurs fans en annonçant s’être mariés le week-end dernier.

Ils se sont dit oui à Hawaï, manifestement dans la joie et l’allégresse si on en croit les photos qu’ils ont postées sur Instagram. Il faut avouer qu’avec l’océan comme toile de fond et un couché de soleil violet, le décor était idyllique. Les 154 millions de followers que compte l’acteur se sont empressés de le féliciter. Mais qui irait dire le contraire à un vainqueur de 17 titres de champion du monde ou intercontinental de catch mesurant de surcroît près de 2 m ? Courageusement, nous leur souhaitons un mariage solide comme le roc.