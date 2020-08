"Ed et Cherry (Seaborn) sont sur leur petit nuage", explique au Mirror une source proche du couple marié depuis deux ans. "Ils sont tellement excités, mais ils restent discrets. Le confinement était l’excuse parfaite pour ne pas trop sortir. Mais à l’approche de la naissance et alors que la tension monte, le moment est venu d’informer les amis et la famille." Le chanteur et la joueuse de hockey, qui se connaissent depuis les bancs de l’école, profiteraient de cet instant magique dans leur demeure du comté de Suffolk, en Angleterre. "En ce moment, ils s’occupent des derniers préparatifs à la maison", indique cette même source. "Le bébé est attendu pour cet été. Tout le monde est très heureux. Les deux familles sont ravies et ont hâte de rencontrer le bébé."