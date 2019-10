C’est le type de classement qui possède le chic de flanquer le bourdon en moins de trois secondes, tant les sommes présentées paraissent indécentes. Le magazine Heat vient d’établir un classement sur base de la richesse des célébrités britanniques de moins de 30 ans.

Sans grande surprise, puisqu’Adele est désormais hors catégorie (elle a 31 ans), Ed Sheeran s’impose sans grand souci, grâce à une tournée des plus lucratives, Divide Tour. En un an, il a en effet considérablement augmenté sa fortune : 108 millions € en 2018, 196 en 2019.

En fait, en un an à peine, il a accumulé quasiment autant d’argent que le compte en banque total de son dauphin, Daniel Radcliffe (104 millions €). Logique : l’ex-Harry Potter gagne surtout de l’argent grâce aux droits de la saga qui l’a fait connaître.

Avec 74 millions €, Harry Styles, le leader du groupe One Direction, occupe la troisième place du podium.

Suivent Emma Watson (65 millions €), Niall Horan (62 millions €), le girl band Little Mix (ensemble Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Jade Thirlwall et Perrie Edwards ont accumulé 57 millions €), Louis Tomlinson (53 millions €), Liam Payne (50 millions €), Cara Delevingne (45 millions €) et Zayn Malik (43 millions €).

À noter que les cinq membres de One Direction se retrouvent tous dans ce top 10. La musique constitue donc, plus que jamais, un excellent moyen pour s’enrichir rapidement.