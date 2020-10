Au cours de l'émission, Eddy Mitchell est revenu sur sa première rencontre avec le Taulier, Johnny Hallyday. "Au début je lui ai mis une claque dans la figure parce qu'il m'avait volé (...) C’est comme ça qu'on a fait connaissance. Mais je ne lui en ai pas voulu parce que c'était des disques que j'adorais et il adorait les mêmes choses. On était fait pour s'entendre", a déclaré celui qui formait avec Johnny et Jacques Dutronc les Vieilles Canailles.

Eddy Mitchell a ensuite enchaîné plusieurs récits anecdotiques assez amusants comme le jour où Johnny Hallyday est arrivé ivre à un repas. "Il était très, très, très, très arrangé et c'était ma fille aînée, Marine, qui le reçoit. Moi j'attends avec les amis sur la terrasse et elle me dit que Johnny voudrait un tartare. Je dis : 'mais ça ne va pas, il va manger comme nous'. J'arrive vers lui et je lui dis : 'tu vas manger comme nous' ! Et là il s'excuse d'être en retard. Il avait la voix un petit peu fatiguée", sourit Eddy Mitchell.

Décédé à la fin de l'année 2017, Johnny Hallyday reste dans le coeur de son ami qui "est toujours présent dans ma vie. J'y pense souvent et on s'est toujours bien entendu, à tel point qu’il était le parrain de ma petite Pamela" conclue Eddy Mitchell.