"Moi, je ne lui avais rien fait", assure la célèbre chanteuse et meneuse de revue qui jouait tous les soirs au Moulin-Rouge, interrogée par Léa Salamé dans Femmes puissantes sur France Inter, qui se trouvait dans la même maison de disques que l’interprète de "La vie en rose". Le directeur artistique de chez Pathé-Marconi m’a dit : ‘Il faut que tu arrêtes de chanter pendant au moins un an’. J’avais tous les succès actuels, les disques se vendaient…" Selon Line Renaud, la Môme - même si elle a finalement été privilégiée - n’aurait pas apprécié cette situation. "Comment avait-elle peur de moi ?, s’interroge la marraine de Johnny Hallyday. En plus, je n’étais pas dans son registre. Pas du tout. Mais elle détestait les femmes. Juliette Gréco pourrait vous en raconter une montagne sur la méchanceté de Piaf. Elle était très méchante."

De quelle nature était alors le "problème" d’Edith Piaf, se demande la journaliste radio. "D’ordre personnel, selon Line Renaud. Elle avait une revanche à prendre sur la vie. Et donc sa revanche, c’était les hommes. Ils étaient tous, les uns derrière les autres, dans le lit d’Edith Piaf. Et donc elle détestait les femmes plus jeunes. En plus, vous savez, les carrières d’artistes ça monte et ça descend, et à l’époque en 1954, elle n’avait pas de succès de disques depuis longtemps…" D’où le fait que Line Renaud, aujourd’hui âgée de 93 ans, était partie tenter sa chance outre-Atlantique, avec un certain succès, à ce moment-là.