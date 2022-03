"Ça a été vraiment dur"

De passage à Denver, la pop star a profité d'une coupure de courant inattendue pour faire le point. "C'est dingue comme la vie peut être imprévisible. On ne peut pas vraiment contrôler grand-chose. Ce soir, par exemple c’est une coupure de courant", a-t-il philosophé sur la scène de la Ball Arena le 16 mars. "La plupart d’entre vous savent probablement ou ont vu les nouvelles concernant ma femme. Mais elle va bien et elle est très forte. Mais ça a été effrayant. Ça a été vraiment dur, vous savez. Mais je suis convaincu que Dieu la protège et c’est une bonne chose", a-t-il ajouté.

Un caillot de sang avait provoqué "une petite perte d'oxygène" chez la top model qui s'est remise de cet incident.