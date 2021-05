"Cela sonne plutôt faux"

Trop de thérapies pour son propre bien ? On le sait, la santé mentale est le cheval de bataille du prince Harry et la thématique est coeur de, son nouveau documentaire réalisé avec Oprah Winfrey pour Apple TV+.

“Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse. Dans notre monde, plus que jamais, c’est une preuve de force", y confie le duc de Sussex, n'hésitant pas à mettre les mots sur ses propres maux. "Chacun d’entre nous, où qu’il soit, d’où qu’il vienne, essaiera toujours de trouver un moyen de masquer ses réels sentiments. Cela a été une partie énorme du début de ma vie", glissait-il déjà lors de son interview sur le sujet dans le podcast "Armchair Expert".

Outre-Manche, la posture actuelle de l'époux de Meghan Markle a été décryptée dans les moindres détails. "Il commence à assimiler les caractéristiques de ceux qui suivent trop de thérapie – égocentrique, imbu de lui-même, mécontent et rancunier. Il dit qu'il parle de ses problèmes 'pour aider les autres'. Cela sonne plutôt faux", a analysé le psychiatre Max dans les colonnes du Daily Mail. Quand Harry parle de "rompre le cycle de souffrance" hérité de son père Charles, le docteur britannique préfère parler d'"apprentissage". "Les échecs, les luttes et les difficultés que nous rencontrons sont ce qui nous permet d'apprendre à nous tenir sur nos deux jambes et à devenir des adultes stables et sûrs", tranche-t-il.

Le premier épisode de The Me You Can't See sera disponible le 21 mai prochain.