Qui sera le 9e président(e) de la Ve République ? Certains people ont déjà marqué leur soutien aux candidats du premier tour des élections françaises du 24 avril prochain. Véronique Genest ("Je n’en peux plus de toutes les magouilles des hommes qui ont fait de la politique leur gagne-pain, je n’ai plus confiance en eux") et Pierre-Jean Chalençon s’engagent à voter Eric Zemmour. Quant à la rivale du polémiste, Marine Le Pen, elle récolte déjà les voix de l’humoriste Philippe Chevalier (sans Laspalès). "Pour l’instant, je mettrai mon bulletin chez Marine, avait-il confié dans L’instant de luxe. Elle a une base populaire. Je ne dis pas ça par démagogie. Je trouve qu’il y a des gens qui souffrent. Je ne suis pas d’extrême droite, je suis souverainiste. En tant que souverainiste, je ne peux pas être européen ou européiste."

Du côté des Républicains, Valérie Pécresse peut se targuer d’avoir la préférence d’Alain Delon ("C’est la seule femme que je souhaiterais à la présidence" a confié le Guépard), mais aussi du chroniqueur et avocat Charles Consigny. "Valérie Pécresse est une candidate qui me plaît, a-t-il déclaré au Figaro. Je crois à son ‘un tiers Thatcher, deux tiers Merkel’". Pour Françoise Hardy, "seuls Emmanuel Macron et Valérie Pécresse ont de l’intérêt", a-t-elle confié dans Gala. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon peu compter sur le soutien d’Yvan le Bolloc’h de Caméra café ("Il redonne des gages aux rêve s" dit-il dans L’Humanité) et Aymeric Caron. "La seule candidature à être porteuse d’espoir", insiste l’ancien journaliste au Journal du Dimanche.