"Cent mètres sous terre, je respire la poussière, sans lumière" ; "30 ans que je souffre, dans ce sombre gouffre, seul, solitaire", peut-on entendre à l’écoute du clip de "Mon pays". Des paroles qui font référence aux ouvriers mineurs comme le fut le père d’Elio Di Rupo. " Il est d’abord venu en Belgique pour une raison de faim, confie le ministre-président wallon. En Italie régnait une misère absolue et, à l’époque, il fallait non pas nourrir 2 mais bien 7 à 9 enfants dans les familles. Je suis moi-même le dernier des 7. Je me souviens avoir vécu jusqu’à l’âge de 19 ans dans une cité d’ouvriers mineurs. Je garde donc toujours une grande affection pour eux."

Fils d’immigré italien, l’homme au nœud papillon a donc voulu pousser la chansonnette pour leur rendre hommage. " Ça me plairait bien de chanter mais je ne sais pas le faire" , sourit Elio Di Rupo lorsqu’il bute pour synchroniser sa réplique. Après ses quelques prises, il glisse: "l’expression est malheureusement devenue péjorative aujourd’hui (désignant des personnes qui manquent de bonnes manières ou viennent d’une classe sociale basse) mais "les barakis, historiquement, ce sont les immigrés italiens qui sont venus travailler dans les mines pour faire la prospérité de la Belgique et qu’on a logé dans des baraquements. J’ai moi-même vécu dans ces baraques. Je suis donc un baraki !"