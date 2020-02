Pas moins de 77.000 m² sont concernés.

Vaste chantier que celui de la rénovation du palais de Buckingham, l’une des résidences de la reine Elizabeth. Pas moins de 77.000 m² sont concernés. Outre les diverses mises aux normes techniques (plomberie, chauffage, canalisations,…), c’est le poste de la décoration qui est au centre de toute l’attention.

Il faut dire que Buckingham n’a pas connu de lifting de tout le règne de la reine Elizabeth qui a commencé en 1952 ! La souveraine s’est contentée de la décoration datant de 1950 sous le règne de son père le roi George VI. Elle n’a jamais estimé nécessaire d’imprimer sa marque personnelle à l’inverse de ce qu’elle a fait aux châteaux de Sandringham et Balmoral ainsi que sur le yacht Britannia.

Le Palais cherche actuellement un décorateur pour diriger tous ces travaux. Le salaire est de 38.000 livres par an et les prestations de 37,5h/semaine et d’autres avantages en nature.

Le chantier a débuté en 2017 et se fait progressivement aile par aile. Les appartements de la reine termineront les travaux en 2025. Le budget débloqué est de 431 millions € pour l’ensemble.