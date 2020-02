La reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est décidément un roc. À tel point qu’elle franchit allègrement des caps.

Grâce à la longévité de son règne, la monarque vient de "battre" l’empereur François Joseph d’Autriche de sept jours depuis ce samedi en alignant 67 ans, 11 mois et 26 jours. La souveraine de 93 ans en a profité pour prendre la 5e place parmi les rois et reines ayant régné le plus longtemps. Le record de longévité est toujours détenu par Louis XIV avec un règne de 72 ans, 3 mois et 18 jours. reporters