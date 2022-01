Dame de compagnie



La reine vient en effet de déplorer le décès de Diana Maxwell, sa fidèle collaboratrice, amie et confidente, ayant obtenu le titre de Lady Farnham, et celui, moins officiel, de lady-in-waiting. Sa dame de compagnie était à ses côtés depuis 34 ans et les deux femmes nourrissaient un profond respect l'une pour l'autre. La preuve ? Lady Farnham avait été nommée Commandeur de l’Ordre royal de Victoria et c'est elle qui avait été choisie pour remplacer un Philip convalescent lors du jubilé de diamant en 2012. Elle est décédée à 90 ans et isole un peu plus Elizabeth II à l'aube de son jubilé de platine.