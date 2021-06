Deux mois après le décès du prince Philip à l'âge de 99 ans, c'est le prince Edward, son cousin le plus âgé, qui apparaîtra à ses côtés. Le duc de Kent, 85 ans, a en effet été choisi pour être son cavalier lors de cet événement télévisé cher aux Britanniques. 39e dans l'ordre de succession au trône, Edward a su être un élément-clé au service de la Couronne au fil des décennies et compte près de 200 sorties officielles à son actif, dont une dizaine hors du Royaume. Le duc de Kent avait déjà remplacé le duc d'Édimbourg en 2013 alors que ce dernier se remettait d'une hospitalisation. La solution était donc toute trouvée.

Elle a beau avoir eu 95 ans le 21 avril dernier, Elizabeth II fêtera un autre anniversaire plus symbolique encore ce 12 juin. Cette date marque le traditionnel "Trooping the Colour", majestueuse parade qui célèbre le souverain en grande pompe. Comme l'année dernière, la Reine devra toutefois se contenter du château de Windsor et non des rues de Londres. Cependant, la veuve pourra compter sur un fidèle pilier pour l'y accompagner.