Un ancien agent de sécurité de la famille royale a détaillé le protocole en vigueur.





C'est un feuilleton qui secoue le royaume depuis une semaine. Le 17 janvier dernier, le prince Philip « trompait la mort » à 97 ans suite à un terrible accident de voiture non loin du domaine royal de Sandringham. Mais quelques jours après, le duc d’Édimbourg ainsi que la reine Elizabeth II étaient photographiés au volant de leur véhicule… sans ceinture de sécurité. Passe-droit, inconscience, âge… leurs sujets et la presse ont pointé du doigt cette attitude désinvolte. Pour Hello! Magazine, un ancien agent au service de la famille royale britannique est revenu sur cette polémique.

Elizabeth II n'a pas le permis

Étonnamment, cette absence de ceinture serait avant tout pour leur bien. « Quand il s'agit d'évaluer les risques et les menaces, il faut prendre les situations au cas par cas afin d'assurer au mieux la sécurité », explique Simon Morgan. « Par exemple, il faut comprendre qu'une entrée ou une sortie rapide d'un véhicule est bien plus simple sans ceinture ». L'expert ajoute qu'il s'agit aussi d'une question d'image et de goûts personnels. Une robe froissée par une ceinture ferait donc mauvais genre durant les sorties officielles.

© REPORTERS

© REPORTERS

Elizabeth II, Philip, Harry, William et les autres sont-ils au-dessus des lois pour autant ? Non, insiste Simon Morgan. Cependant, il existe bien des exceptions, notamment quand la personne en question est « impliquée dans un cortège tenu pour ou par la Couronne ». La reine, elle, ne possède même pas le permis. Mais une autre source proche de la famille royale assure qu'elle veille toujours à ce que « tous les événements organisés en son nom soient conformes à la loi ». Dont acte.