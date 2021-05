"Une période très perturbante"

"La grand-mère d'Harry a pris cela de manière très personnelle et est profondément bouleversée que ce qu'il a dit, notamment ses remarques au sujet du rôle de père de Charles et des critiques envers son éducation. C'est une période très perturbante", a fait savoir une source dans le Mail on Sunday. Pour rappel, le duc de Sussex a récemment fait savoir qu'il voulait "briser le cycle de souffrance" perpétué par son père tout au long de sa vie.

Pendant que les confidences sans filtre du Prince de 36 ans faisaient des remous, William a quant à lui endossé un rôle de premier plan au nom de la Couronne. L'époux de Kate Middleton a enfilé sa casquette de Lord High Commissioner lors de récent son déplacement en Écosse. Ce 22 mai, il devait notamment y représenter la Reine lors l'Assemblée générale de la Church of Scotland. Le but d'un tel rôle "est de maintenir les relations entre l’État et l’Église" et "une longue tradition de nomination d’un Lord High Commissioner a vu le jour dans la dernière partie du XVIe siècle", avait fait savoir Buckingham Palace à ce sujet en 2020. Deux salles, deux ambiances...