Un autre homme d'action au service de Sa Majesté. Après avoir tourné avec Daniel Craig en costume de James Bond en 2012, Elizabeth II pourra compter sur une performance exceptionnelle de Tom Cruise. Elizabeth II, 96 ans ce 21 avril, sera en effet mise à l'honneur lors d'un spectacle grandiose. Et c'est l'acteur américain qui en prendra littéralement les rênes.

"A Gallop Through History", c'est le nom du show équestre historique qui se déroulera dans les jardins de Windsor du 12 au 15 mai prochains en marge du jubilé de platine de la souveraine. Selon le Hollywood Reporter, Tom Cruise sera la star de cet événement où l'on retrouvera quelque 500 cheveux, 1300 artistes, des musiciens et d'intenses reconstitutions historiques. Hellen Mirren, qui s'était glissée dans la peau d'Elizabeth II sur grand écran en 2007 et Damian Lewis, acteur de Dans l'ombre des Tudors, seront eux aussi de la partie.

Ce n'est pas la première fois que le premier rôle de Mission Impossible affiche sa proximité avec les Windsor, puisqu'il récemment organisé une projection privée du nouveau volet de Top Gun pour le prince William et Kate Middleton à Londres.