Profondément attachée aux traditions, Elizabeth II ne laissera pas le coronavirus chambouler complètement son Noël idéal. C'est ce qu'a avancé la presse britannique ce 28 novembre, détaillant le plan que la Reine aurait en tête pour les fêtes.

Alors que la 2e vague de Covid-19 touche peu à peu les monarchies européennes, Elizabeth II et le prince Philip ont dû choisir lequel de leurs quatre enfants va pouvoir les rejoindre à Sandringham durant cette année pas comme les autres. Le couple aurait tranché : ce sera Edward, le petit dernier, en compagnie de son épouse Sophie de Wessex et de Louise et James Mountbatten-Windsor, respectivement 16 et 12 ans, assure-t-on outre-Manche.

Mais la Reine aurait la solution toute trouvée pour élargir cette "bulle" dès le 26 décembre. "Si ils vont à Sandringham, leur traditionnelle chasse du Boxing Day pourrait tout de même avoir lieu, leur permettant de voir les membres de la famille qui ne pourront pas être des leurs à Noël", a glissé une source relayée par The Express. Bien qu'il respecte les mesures mises en place par le gouvernement britannique, ce tour de passe-passe n'est pas du goût de tout le monde. "Donc, la Reine va organiser une chasse pour qu'elle puisse avoir ses amis et sa famille à Sandringham pour Noël ? Si c'est le cas, je trouve que c'est la pire décision de tout son règne, a-t-on pesté sur Twitter. Un avis qui n'est pas isolé. "Cela donnerait certainement le mauvais exemple", "tellement déconnecté, un manque de respect", ou encore "j'estime que la Reine est plus raisonnable que cela, mais je suis dégoûté si c'est vrai", a-t-on répondu sur le réseau social.