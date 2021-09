À l'image de Philip, de Charles et des princes William et Harry, le jeune homme va rejoindre l'armée dans les rangs des Royal Marines où il vient d'être accepté. Arthur Chatto aurait annoncé la nouvelle en grande pompe à Balmoral, résidence où la Reine a pris ses quartiers. Cette dernière serait même "heureuse et fière", souligne ELLE en s'appuyant sur les échos de la presse britannique. Celui qui est 29e dans l'ordre de succession au trône se serait même adonné à d'intensifs entraînement dans les forêts qui bordent le château, preuve de toute sa détermination pour mener à bien sa mission.