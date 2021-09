"Sujet brûlant" "J'ai parlé du racisme avec la maison royale, notamment ces douze derniers mois après l'affaire George Floyd", a confié Ken Olisa lors d'une interview qui sera diffusée sur Channel 4 ce vendredi 10 septembre. "C'est un sujet de conversation brûlant. La question est de savoir ce qui peut être fait pour que ces barrières sont ôtées en société. La famille royale a à coeur de réunir la nation autour des mêmes valeurs", y affirme le premier Lord-Lieutenant noir de Londres, rapporte CNN. Cet entretien est issu de Black to Front, une émission entièrement conçue et réalisée par des journalistes noirs.

Le racisme règne-t-il au sein de la monarchie britannique ? La question fait rage depuis l'interview de Meghan Markle et du prince Harry chez Oprah Winfrey le 7 mars dernier., s'était tout de suite défendu le prince William après les révélations chocs des Sussex. Du côté de Buckingham Palace, on a avait toutefois reconnu que tout n'était pas parfait sur ce plan-là.(...), avait déclaré une source du Palais dans le Guardian peu après . Aujourd'hui, un haut représentant va plus loin et affirme qu'Elizabeth II soutient "Black Lives Matter" dans son ensemble.