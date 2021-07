Inégalable Elizabeth II. Depuis le décès de son époux le prince Philip en avril dernier, la souveraine âgée de 95 ans force l’admiration et le respect. Elle maintient un agenda public très actif avec des sorties aux courses d’Ascot, au G7, Royal Windsor horse show, en Ecosse et cette semaine à Manchester. À chaque fois, Elizabeth II toujours aussi pimpante dans des tenues colorées, affiche un sourire et une bonne humeur communicative.

Lors de son déplacement à Manchester, la souveraine s’est rendue sur le plateau de la mythique série "Coronation Street" qu’elle suit elle-même. Elle y a rencontré les acteurs, la production et visité le pub fictif "Rovers Return". L’accent de cette visite était mis sur les conditions de travail compliquées en temps de pandémie.

"Coronation street" est un phénomène à part entière car la série qui raconte le quotidien des habitants de la localité imaginaire de Weatherfield, devisant notamment au pub, est émise depuis 60 ans avec plus de 10.000 épisodes ! La reine qui cumule elle-même des records de longévité de règne, était donc en terrain familier.