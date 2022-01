"Elle ne va jamais retourner dans ce pays"

"Je pense que Meghan ne va jamais retourner dans ce pays et je pense que c'est une très bonne excuse pour ne plus s'y rendre", affirme l'auteur Phil Dampier. "Je ne pense pas qu'Harry s'attende réellement à remporter cette affaire", ajoute-t-il. "Harry pourrait venir, mais cela donne à Meghan une bonne excuse pour ne pas être là et ne pas amener les enfants", lit-on encore alors que le jubilé tant attendu d'Elizabeth II approche à grands pas. Pour rappel, l'ancienne actrice ne s'est pas rendu au Royaume-Uni leur déménagement en Californie et la reine n'a jamais pu rencontrer Lilibet.

"Si son rôle au sein de l'Institution a changé, ce n'est pas le cas de son étiquette de membre de la famille royale ou du danger que lui et sa famille encourent", a fait savoir un porte-parole du prince dans les médias pour justifier ce choix fort. Reste à savoir la vraie nature de cette posture.