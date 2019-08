Lydia Bright, la star de la série The Only Way Is Essex, possède une vision très personnelle du timing.

En même temps, elle a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant et qu’elle s’était séparée de son compagnon. "Ce n’est pas la situation idéale, a-t-elle commenté. J’ai attendu assez longtemps pour avoir un enfant. J’ai toujours voulu que ce soit un conte de fées. D’évidence, cela n’a pas fonctionné exactement comme je le voulais." Voilà ce qu’on appelle posséder un sens remarquable de l’euphémisme.