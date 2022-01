"Elle a de mauvaises pensées"

"Elle souffre d’une fibromyalgie, c'est-à-dire une maladie musculaire l’obligeant à rester allongée toute la journée", a confié Mathieu Delormeau, s'appuyant sur de récents propos de la soeur de Céline Dion. "Elle déprime beaucoup, elle a des mauvaises pensées", a-t-il ajouté, avant d'aller plus loin. "Elle devient paranoïaque, elle entend René parler", a-t-il affirmé. La star prendrait des médicaments et des antidépresseurs pour aller mieux. "Ça ne sent pas très bon", a glissé Mathieu Delormeau au sujet de la tournée européenne de la chanteuse.