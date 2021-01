Leur divorce serait. Soutien de Donald Trump avant de s'imaginer lui-même président des États-Unis, santé mentale vacillante, diatribes hallucinées sur les réseaux sociaux, attaques frontales envers son clan... Kim Kardashian en aurait définitivement terminé avec Kanye West.l'annonce en exclusivité : la star de 40 ans aurait pris le devant pour mettre un terme à son mariage de six ans avec le rappeur.

"Ils restent discrets, mais ils ne sont plus ensemble", a affirmé l'une des sources du média américain le 5 janvier. "Kim a engagé Laura Wasser (une célèbre avocate de célébrités, ndlr), et ils sont en phase de négociations", lit-on au sujet de l'incontournable couple. Outre le fait que Kim Kardashian ne porte plus sa bague de mariage, c'est surtout le fait que Kanye West vive seul dans son imposant ranch à 14 millions de dollars dans le Wyoming qui avait déjà soulevé des questions. "Kim l'a accompagné là-bas pour qu'ils puissent vivre séparément et organiser le divorce discrètement. Elle en a marre", ajoute cette même source. La fin n'a jamais semblé aussi proche pour le couple le plus emblématique des années 2010.