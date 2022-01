"Les gens la voyaient comme une marchandise"

C'est dans le cadre d'une interview pour "Hollywood Unlocked" que le rappeur de 43 ans l'a évoquée. Kanye West a fait savoir qu'il avait tout fait pour mettre la main dessus par amour, alors même que la relation entre la mère de ses enfants et Pete Davidson démarrait. "Je suis allé chercher l'ordinateur portable de Ray J moi-même cette nuit-là. J'ai rencontré cet homme à l'aéroport, puis j'ai pris un vol de nuit, j'ai fait une nuit blanche et je lui ai livré à 8 heures du matin", a-t-il confié. "Elle en a pleuré quand elle l'a vu. Vous savez pourquoi ? Parce qu’elle représentait à quel point les gens profitaient d'elle, et ils la voyaient juste comme une marchandise", a-t-il déploré.

Comme en septembre, l'équipe juridique de "Kim K" est rapidement montée au créneau. "Kim reste fermement convaincue qu’une deuxième vidéo n’existe pas. Après vingt ans, elle souhaite vraiment clore ce chapitre", lit-on dans un communiqué.