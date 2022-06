Prête à tout. Kim Kardashian a bâti un empire en capitalisant sur son image et sa plastique. Et à 40 ans passés, l'influenceuse a visiblement du mal à accepter l'idée de vieillir.

Interviewée par le très sérieux New York Times, l'ex de Kanye West a déclaré qu'elle était prête à manger des excréments si cela peut lui permettre d'avoir l'air jeune plus longtemps. "Si vous me disiez qu’il fallait que je mange du caca tous les jours pour paraître plus jeune, je le ferais. Vraiment, je pourrais le faire", a-t-elle déclaré lors d'un entretien en marge du lancement sa nouvelle gamme de produits pour Skims, sa marque de cosmétiques.

"Elle est malade", "c'est triste", "c'est regrettable, nous devons normaliser le fait de ne pas avoir peur de vieillir", ont notamment commenté les internautes, entre choc et dépit.