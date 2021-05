Après 27 ans de vie commune, Bill et Melinda Gates ont publiquement annoncé leur divorce. Si les chiffres de la fortune vertigineuse du duo ont enflammé les débats, les causes de la séparation restent pour le moment inconnues. Ce 7 mai, un article du Daily Beast fait état de vives tensions au sein du couple. Leur point névralgique ? Un certain Jeffrey Epstein.

Dans un article exclusif, le média américain rapporte que les Gates ont eu une réunion – gardée secrète jusqu’ici – avec feu le milliardaire, accusé de viols et de trafic d’êtres humains, en 2013. Une réunion dans sa demeure new-yorkaise de l’Upper East Sidde dont Melinda serait sortie "furieuse", priant son mari de couper les ponts. Selon des amis interrogés par le Daily Beast, elle serait encore "hantée" par cette entrevue. "C’était un type tout simplement odieux. C’est comme s’il mettait un point d’honneur à mal se comporter, à ne pas prêter attention aux gens aux dîners", a notamment glissé une source au sujet de l’homme d’affaires, retrouvé mort en 2019.

Par le passé, Bill Gates s’est défendu d’avoir une relation privilégiée avec Epstein. "Je l’ai rencontré, je n’ai pas eu de relation professionnelle ou amicale avec lui", avait-il déclaré cette année-là.