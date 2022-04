Un coup de sang qui lui coûte (très) cher. Projets avortés, contrats remis en question... à cause de sa gifle, Will Smith est lâché de toutes parts à Hollywood et sa carrière semble en péril. Et même Jada Pinkett Smith ne le soutiendrait plus à 100%.

"Elle n’est pas l’une de ces femmes qui ont besoin de protection. Elle n’est pas une plante verte. C’est une femme forte, avec du caractère, qui peut mener ses propres combats" , a affirmé une source proche du couple dans les colonnes d' Us Weekly . L'Américaine de 50 ans n'aurait pas toléré que Will Smith "s'en prenne" physiquement et publiquement à Chris Rock, auteur d'une vanne controversée à son égard. " C'était dans le feu de l'action et c'est lui qui a réagi de manière excessive. Il le sait, elle le sait. Ils sont d'accord pour dire qu'il a surréagi", glisse cette même source.

"Humiliation à répétition"

Sur la Toile, cette prise de position tranchée a provoqué un torrent de réactions. "Will Smith a voulu jouer les justiciers mais c’est sa carrière qu’il a foutu en l’air", "Will Smith il est clairement dans une relation toxique avec Jada Pinkett, elle est entrain de détruire sa santé mentale" ou encore "l'amour rend aveugle mais là c'est de l'humiliation à répétition", peut-on lire. Seul auteur de la gifle tristement célèbre, Will Smith a pris ses responsabilités en présentant des excuses publiques à l'humoriste et en claquant lui-même la porte de l'Académie des Oscars.