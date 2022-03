L'entente cordiale "La duchesse de Cambridge sera cordiale à l'égard de Meghan. Elle fera en sorte d'être photographiée en train de l'embrasser ou de la tenir dans ses bras. Elle y est contrainte, cela fait partie du rôle. Ses sentiments les plus privés devront le rester", affirme la spécialiste Ingrid Stewart. Pour autant, l'épouse du prince William "n'oublie pas" le fâcheux épisode qui a cristallisé la rancoeur avant le "Megexit". "Elle sait que c'est inutile d'alimenter une querelle qui pourrait cesser. Le jubilé de platine lui offre cette opportunité", ajoute-t-elle. De plus, Kate Middleton tiendrait à son rôle de médiatrice entre William et Harry comme elle a pu le faire lors des funérailles du prince Philip. Reste à savoir si les Sussex daigneront pointer le bout de leur nez.

De l'électricité dans l'air. Les célébrations du jubilé de platine d'Elizabeth II en juin sont attendues pour de multiples raisons. L'événement qui viendra couronner 70 années de règne sera surtout l'occasion pour la famille royale britannique d'afficher enfin un front uni. Si rien ne permet d'affirmer que Meghan Markle et le prince Harry feront le déplacement au Royaume-Uni, le contraire serait tout de même étonnant. Une experte royale a fait le point sur les tensions passées et à venir entre l'actrice et Kate Middleton.