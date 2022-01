2022, et toujours aussi clivante. Désormais aussi connue pour son statut de gourou lifestyle que pour ses rôles sur grand écran, Gwyneth Paltrow divise. Et ce n'est pas sa dernière vidéo qui y changera quelque chose.

Ce 10 janvier, l'ex de Chris Martin a partagé une intrigante routine beauté et détox sur Instagram. Au naturel et simplement habillée dans large t-shirt, la fondatrice de Goop s'y frotte vigoureusement les bras de bas en haut avec une brosse. "J'aime cette sensation d'accorder au corps une pause avec l'alcool, les produits laitiers, le gluten et les fritures. Certaines purifications sont plus difficiles à faire", a écrit celle qui avait fait polémique en commercialisant des oeufs vaginaux en jade détox par le passé. Ici, le mouvement de la brosse est censé purifier le corps grâce aux poils de sisal végétal. "Je viens de voir une vidéo où Gwyneth Paltrow se brosse les bras et je suis là: 'elle va bien ?'. À chaque fois que je tombe sur son contenu, c'est comme ça", a notamment lâché une internaute passablement agacée. Comme le souligne Madame Figaro, ce rituel est bel et bien conseillé par certains professionnels et servirait à "booster les défenses immunitaires".