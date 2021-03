Le petit X Æ A-12 va-t-il grandir sur la planète rouge ? Le scénario ne tient pas de la science-fiction si l'on en croit les ambitions de ses parents, Elon Musk et Grimes. La chanteuse canadienne de 33 ans vient même d'annoncer qu'elle était prête à finir ses jours sur Mars.

"Prête à mourir avec le sable rouge de Mars sous mes pieds", a-t-elle écrit sur Instagram, partageant deux clichés pris depuis Starbase, au Texas. Le 8 mars dernier, le couple y apparaissait aux côtés de leur fils sur un rare cliché.

C'est dans ce décor futuriste que le patron de SpaceX et Tesla a récemment annoncé vouloir faire naître une ville entière, consolidée autour de sa base texane dédiée à Starship et au Falcon Heavy. Elon Musk y travaille d'arrache-pied dans le but de réaliser l'un de ses nombreux rêves : la colonisation de l'espace.