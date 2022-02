Thor contre les Minions

"Être parents, n'est-ce pas la meilleure des choses ?", a glissé le mannequin espagnol de 45 ans sur Instagram. On y voit l'acteur phare du "MCU" se débattre avec leurs trois enfants, India, Sasha et Tristan, tout en étant visiblement débordé par la situation. Chris Hemsworth a repris la photo sur son compte pour y ajouter son grain de sel. "En tant que fondateur de Centr Fit (son application de fitness, Ndlr), je tiens mon rôle très à coeur et j'ai testé moi-même chaque programme avec sérieux. Celui-ci, destiné aux parents, ciblait tout le corps et était mentalement éprouvant. Il n'a pas été retenu", a-t-il écrit avec un humour qui, lui, est à toute épreuve.